Голкипер «Барселоны» и национальной команды Испании Жоан Гарсия выразил желание завоевать Лигу чемпионов в предстоящем сезоне.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Я в «Барсе» уже год, выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании, а теперь и чемпионат мира со сборной, и моя цель на сезон-2026/27 — Лига чемпионов, главный трофей на клубном уровне. Я с нетерпением жду этого и ставлю перед собой такую цель. Зацикливаться на этом тоже не стоит, потому что негативные последствия в случае неудачи могут быть очень серьезными, но цель и желание преуспеть необходимы, потому что мы на это способны, — сказал Гарсия Marca.

Ближайший матч «Барселона» проведет 31 июля против английского «Бирмингема» в рамках начала предсезонной подготовки.