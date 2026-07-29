Экс-игрок «Анжи» Будун Будунов поделился ожиданиями от выступления махачкалинского «Динамо» в новом сезоне РПЛ.

ФК «Динамо» Махачкала globallookpress.com

«Чемпионат только начался, "Динамо" в первой игре показало боевой характер. Имея такой состав, понимая финансовый ресурс, мы должны трезво подходить к оценке. Конечно, было бы здорово закрепиться в десятке сильнейших», — цитирует Будунова «Матч ТВ».

В матче 1-го тура РПЛ подопечные Вадима Евсеева обыграли «Факел» со счетом 2:1. В следующей встрече чемпионата России «Динамо» Мх 1 августа примет «Локомотив»