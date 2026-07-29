На 9-й минуте счет открыл защитник Жануэль Белосьян, а незадолго до перерыва, на 42-й минуте, нападающий Нейтан Телла удвоил превосходство хозяев поля. В начале второй половины встречи леверкузенцы окончательно сняли вопросы о победителе — точными ударами отметились форварды Афонсу Морейра на 50-й минуте и Кристиан Кофане на 54-й минуте.

Леверкузенский «Байер» одержал уверенную победу над бельгийским «Генком» в предсезонном товарищеском поединке. Встреча завершилась разгромным поражением гостей со счетом 4:0.

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