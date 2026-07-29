«Ливерпуль» намерен сделать первое предложение о трансфере французского вингера Брэдли Баркола из «ПСЖ».

Брэдли Баркола globallookpress.com

Английский клуб оценивает его в 80 миллионов фунтов и рассматривает как идеальный вариант для усиления состава. Однако «Ливерпуль» не готов платить больше этой суммы, отмечает журналист talkSPORT Бен Джейкобс.

«ПСЖ» считает, что Баркола, двукратный победитель Лиги чемпионов, стоит больше, чем Эллиот Андерсон и Морган Роджерс, которых «Манчестер Сити» и «Челси» приобрели за 116 и 117 миллионов фунтов. Парижский клуб оценивает своего игрока в 170 миллионов евро (145 миллионов фунтов).

Пока рано говорить о том, что «Ливерпуль» согласовал условия контракта с Баркола. В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 29 матчей, забив 11 голов и отдав одну результативную передачу.