Зинедин Зидан дал своё первое интервью в качестве главного тренера сборной Франции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

«Мы будем действовать по‑своему. Дидье — это Дидье, Блан — это Блан, а Зизу — это Зизу. Я буду делать то, что умею. При этом сохраню преемственность, чтобы сборная Франции продолжала побеждать», — сказал Зидан на пресс‑конференции.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что 54‑летний специалист сменил во главе «трёхцветных» Дидье Дешама. Контракт с Зиданом заключили до ЧМ‑2030.

Дешам работал со сборной Франции с 2012 года и привёл её к победе на ЧМ‑2018. Его последним матчем стало поражение от Англии (4:6) на ЧМ‑2026.