Сербский нападающий Душан Влахович до сих пор не дал окончательного ответа на официальное предложение стамбульского «Бешикташа», сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Душан Влахович globallookpress.com

26-летний форвард, пребывающий в статусе свободного агента после истечения контракта с туринским «Ювентусом», рассчитывает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Руководство «Бешикташа» предложило сербу солидные финансовые условия: долгосрочный контракт с заработной платой чуть менее 10 миллионов евро за сезон, а также единовременный подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

Сам Влахович уже провел предварительную встречу со спортивным директором сине-гранатовых Деку. Нападающий убежден, что сможет занять место основного центрального форварда каталонцев после ухода Роберта Левандовского и на фоне вероятной продажи Феррана Торреса.