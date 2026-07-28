Нападающий Винисиус Жуниор, вероятнее всего, продолжит выступать за мадридский «Реал» после закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, руководство «сливочных» не рассматривает вариант с продажей 26-летнего бразильца и рассчитывает в ближайшее время договориться с ним о новом долгосрочном контракте. Уже на этой неделе представители клуба и футболиста планируют провести очередной раунд переговоров, чтобы продвинуться в вопросе продления соглашения.

Бразильский форвард защищает цвета «Реала» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2025/26 Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами.