Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор гарантированно останется в испанском клубе по итогам текущего летнего трансферного окна, сообщает авторитетный ресурс Sky Sports.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Руководство «сливочных» полностью исключает вариант с продажей 26-летнего вингера и выражает твердую уверенность в том, что стороны смогут договориться о продлении трудового соглашения, которое на данный момент истекает летом 2027 года.

В Мадриде сохраняют абсолютное спокойствие, несмотря на активный интерес к футболисту со стороны лондонского «Арсенала». Уже на этой неделе запланирован новый раунд официальных переговоров между боссами «королевского клуба» и официальными представителями бразильского форварда.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 53 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 22 забитых мяча и 14 результативных передач.