Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о намерениях президента ФИФА Джанни Инфантино привлечь частный капитал к управлению коммерческими правами чемпионатов мира.

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«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому вопросу очень серьезно. И так же должны к нему отнестись все национальные ассоциации и все участники процесса: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа футбола и управление им — не активы для торговли, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», — приводит журналист Мартин Зиглер заявление УЕФА.

Ранее авторитетное британское издание The Times распространило информацию о том, что глава ФИФА вел конфиденциальные переговоры со структурами, имеющими прямые контакты с администрацией действующего президента США Дональда Трампа. План предусматривает передачу прав на коммерческую эксплуатацию главного футбольного турнира планеты специально созданной частной компании.