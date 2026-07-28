Александр Клюев, агент защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, рассказал, что футболистом интересуются команды из РПЛ.

Наир Тикнизян globallookpress.com

До переезда в Сербию игрок выступал за «Локомотив».

«Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет с "Црвеной" попасть в групповой этап турнира», — сказал Клюев «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Тикнизян отыграл 47 поединков во всех турнирах, забил один гол и сделал семь ассистов.