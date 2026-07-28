Турецкий «Бешикташ» сообщил о том, что клуб не смог договориться о переходе с вингером Мохамедом Салахом.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Мохамед Салах — мировая звезда. Его международная известность очень высока. На начальном этапе переговоров я и Винченцо Итальяно трижды общались с Мохамедом Салахом. Однако позитивная динамика, которая была в первые дни, начиная с 21 июля, замедлилась.

Наш президент очень правильно определил момент, где нужно остановиться, и остался на этой позиции. Вместо популистского решения он принял реалистичное решение и на данный момент отошёл от переговоров. Дело Мохамеда Салаха для нас пока отложено», — заявил спортивный директор «Бешикташа» Ондёр Озён телеканалу beIN SPORTS Türkiye.

«Бешикташ» был главным претендентом на 34‑летнего египтянина, покинувшего летом «Ливерпуль».