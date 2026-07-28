Итальянская «Рома» намерена укрепить оборонительную линию Иваном Фреснедой из лиссабонского «Спортинга».

Иван Фреснеда globallookpress.com

Как сообщает журналист Элеонора Тротта, римляне готовы заплатить за 21‑летнего испанца от 15 до 18 млн евро. При этом «Рома» пока не делала официального предложения лиссабонскому клубу, но встречалась с окружением игрока на предмет перехода.

За «Спортинг» Фреснеда выступает с лета 2023 года, а его соглашение действует ещё два года. В минувшем сезоне он провёл 39 матчей, забил один мяч и сделал 3 ассиста. На Transfermarkt его оценивают в 2,5 млн евро.