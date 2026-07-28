Мадридский «Реал» официально опубликовал финансовый отчет за минувший сезон-2025/26, зафиксировав исторические показатели.

Операционные доходы испанского гранда увеличились на 3,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и достигли рекордной для мировой спортивной индустрии отметки в 1,221 миллиарда евро.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) также обновил исторический максимум клуба, увеличившись на 18% и составив 287,4 миллиона евро. Чистая прибыль «королевского клуба» после уплаты всех налогов составила 26 миллионов евро, что на 8% превышает результаты годичной давности. Основными драйверами коммерческого роста стали доходы от маркетинга (рост на 6%) и стадиона (рост на 11%).

В клубе подчеркивают долгосрочную эффективность выбранной финансовой стратегии: с сезона-2018/19 общая выручка мадридцев взлетела на 61%. При этом доходы от эксплуатации домашней арены выросли более чем в два раза — на 107% — по сравнению с последним годом перед масштабной реконструкцией «Сантьяго Бернабеу».