В следующем поединке «Реал» сыграет против «Фиорентины» 1-го августа. «Леганес» в тот же день встретится с «Суонси» .

На 60-й минуте игрок «Леганеса» Рубен Пулидо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «сливочных» голами отметились Федерико Вальверде на 22-й минуте, Гонсало Гарсия на 25-й минуте и Франко Мастантуоно на 58-й минуте.

«Реал» одержал победу над «Леганесом» (4:1) в рамках товарищеского противостояния.

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