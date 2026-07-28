«Реал» одержал победу над «Леганесом» (4:1) в рамках товарищеского противостояния.
В составе «сливочных» голами отметились Федерико Вальверде на 22-й минуте, Гонсало Гарсия на 25-й минуте и Франко Мастантуоно на 58-й минуте.
На 60-й минуте игрок «Леганеса» Рубен Пулидо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Гости забили единственный гол на 39-й минуте благодаря точному удару Наима Гарсии.
Результат матча
Реал МадридМадрид4:1ЛеганесЛеганес
1:0 Федерико Вальверде 22' 2:0 Гонсало Гарсия 27' 2:1 Наим Гарсия 36' 3:1 Франко Мастантуоно 58'
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Рауль Асенсио (Daniel Yanez 46'), Трент Александер-Арнольд, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Франко Мастантуоно, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия, Alvaro Fernandez Carreras, Alexis Ciria (Mario Rivas 46')
Леганес: Рауль Фернандес (Энрик Франкеса 46'), Игнаси Микель (Рубен Пулидо Пеньяс 46'), Зико Бюрместер (Gift Siame 64'), Амаду Диавара (Andres Campos Bautista 47'), Ясин Кехта (Мигель Атьенса 31'), Рубен Пенья (Lalo Aguilar 46'), Роберто Лопес (Исмаэль Гарби 64'), Наим Гарсия (Хуан Сориано 46'), Alfred Goethler (Алекс Мильян 69'), Marvel (Beltran Paolucci 64'), Djibril Gueye (Альваро Техеро 46')
Жёлтая карточка: Трент Александер-Арнольд 29' (Реал Мадрид)
В следующем поединке «Реал» сыграет против «Фиорентины» 1-го августа. «Леганес» в тот же день встретится с «Суонси».