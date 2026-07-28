Недавний новичок «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал, в чём основные отличия между российской Премьер‑лигой и чемпионатом Греции.

Магомед Оздоев в дебютной игре за «быков» globallookpress.com

«Очень много борьбы стало в РПЛ — это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было. Он плюс‑минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры.

Не сказал бы. Думаю, что и в российском чемпионате хорошее судейство. Просто ему уделяют очень много внимания, а надо больше играть в футбол. С таким количеством фолов нам нужно оценивать не судейство, а делать акцент на том, как повысить уровень игры», — сказал Оздоев «Матч ТВ».

33‑летний Оздоев в июле подписал контракт с «Краснодаром» на два года. Последнее время он играл за греческий ПАОК, который покинул в качестве свободного агента.