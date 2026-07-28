Президент «Барселоны» Жоан Лапорта успешно перенёс медицинскую процедуру после госпитализации из-за проблем с сердечным ритмом.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Как сообщает ESPN, у 64-летнего руководителя каталонского клуба была диагностирована аритмия. Из-за этого Лапорта был вынужден отказаться от поездки в Англию, где «Барселона» проводит предсезонный сбор.

28 июля президент клуба перенёс процедуру в одной из больниц Барселоны, после которой сердечный ритм был восстановлен.

«Всё прошло хорошо. Моя аритмия была устранена, и сердце снова бьётся в нормальном ритме. Я искренне благодарен врачам, медсёстрам и всему медицинскому персоналу Больницы Барселоны под руководством доктора Жорди Морильяса. Они проделали великолепную работу.

Также хочу поблагодарить медицинскую службу "Барселоны" во главе с доктором Хавьером Корбельей и моего руководителя администрации Манану Гиоргадзе, которая эффективно координировала весь процесс.

Отдельная благодарность доктору Валентину Фустеру и его команде из клиники Mount Sinai за ценные рекомендации, а также доктору Бругаде, который посоветовал провести процедуру для устранения аритмии», — написал Лапорта в социальных сетях.