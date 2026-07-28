На чемпионате мира 2026 года сборная Испании стала победителем турнира, обыграв Аргентину в финальном матче. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

Фотографией новой татуировки футболист поделился в социальных сетях. Ранее Кукурелья заявил, что нанесёт на тело изображение наставника национальной команды в случае победы Испании на ЧМ-2026.

Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья сдержал своё обещание и сделал татуировку с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте .

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