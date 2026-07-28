Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья сдержал своё обещание и сделал татуировку с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.
Фотографией новой татуировки футболист поделился в социальных сетях. Ранее Кукурелья заявил, что нанесёт на тело изображение наставника национальной команды в случае победы Испании на ЧМ-2026.
На чемпионате мира 2026 года сборная Испании стала победителем турнира, обыграв Аргентину в финальном матче. Судьба встречи решилась в дополнительное время.