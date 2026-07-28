На сегодняшний день на должность главного тренера сборной Италии претендуют два кандидата: Роберто Манчини и Антонио Конте, сообщает Sport Mediaset.

Антонио Конте globallookpress.com

Как информирует источник, кандидатуру Манчини лоббирует президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго, а за Конте сейчас выступает большинство клубов Серии А.

Конте руководил «Скуадрой Адзуррой» с 2014 по 2016 год, а Манчини выиграл Евро‑2020, прежде чем неожиданно уйти в отставку летом 2023 года. Сейчас оба находятся без работы.

Конте расторг соглашение с «Наполи» по взаимному согласию после двух лет работы, а Манчини покинул «Аль‑Садд» после недолгого пребывания на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.