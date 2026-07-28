Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился впечатлениями от игры казахстанского нападающего Дастана Сатпаева после товарищеского матча с австралийским клубом «Вестерн Сидней Уондерерс».

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Я знал Сатпаева ещё по прошлому сезону, когда он играл в Казахстане. Он хорошо действует рядом с нападающими и правильно смещается к центру. Для него это первый опыт в новом клубе после переезда из Алма-Аты. Мне понравилась его игра. Он был хорош», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Челси».

Напомним, именно гол Сатпаева помог лондонцам одержать победу над «Вестерн Сидней Уондерерс» со счётом 6:4. До перехода в «Челси» молодой форвард выступал за алматинский «Кайрат».