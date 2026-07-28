Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Спартака» и «Локомотива» в стартовом туре РПЛ.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Ранее подопечные Хуана Карседо разгромили «Родину» (3:0), а железнодорожники разошлись миром с «Ахматом» (1:1).

«У нас "Спартак" уже все признали чемпионом, "Локомотив" сыграл 1:1 с "Ахматом" — все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали нетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.

Тот же "Ахмат" против "Локомотива" играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против "Локомотива". Черчесов — молодец. По итогу — достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течении матчей пяти», — сказал Губерниев «СЭ».