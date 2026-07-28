Комментатор Константин Генич прокомментировал трансфер Максима Бориско в ЦСКА, который ранее выступал за «Балтику».

Константин Генич globallookpress.com

Соглашение с вратарем рассчитано по схеме «3+1».

«Со стороны ЦСКА абсолютно логичный и продуманный шаг, потому что только клуб знает состояние Игоря Акинфеева, понимает, насколько серьезная травма, насколько всё движется к завершению карьеры. ЦСКА не мог заходить в сезон с одним вратарем, хотя под Торопом есть молодые перспективные ребята из академии, но подстраховаться клуб был обязан. И если есть возможность выкупа, есть деньги, то трансфер обоснован.

Для "Балтики" этот трансфер тоже логичный. Была прописана трансферная сумма, клуб ее получил. Но после хорошего прошлого сезона Бориско, понимая, что будет спрос на вратаря, "Балтике" нужно было заранее озаботиться вратарским вопросом, загодя провести переговоры о продлении контракта, прописать большую сумму отступных. Думаю, будь там 300 млн рублей, Бориско могли купить и за эти деньги. Вратарь в самом соку, до травмы провел хороший сезон. В любом случае, с коммерческой точки зрения продажа вратаря в ЦСКА выглядит для "Балтики" хорошим вариантом, если у них есть запасной вариант. Так что это win‑win для всех», — сказал Генич «Матч ТВ».