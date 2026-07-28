28 июля в Загребе состоится матч второго раунда отбора Лиги чемпионов между «Динамо» и швейцарским «Туном». Старт игры в 21:00 мск. В нашем анонсе вы узнаете, где смотреть игру.

Это ответная встреча, в которой будет решаться судьба путевки в третий отборочный раунд. В первом поединке команды не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью со счетом 1:1.

Напомним, что «Динамо» — действующий чемпион Хорватии, который в прошлом сезоне сумел выйти в плей-офф Лиги Европы. «Тун» вышел в квалификацию Лиги чемпионов, поскольку победил в чемпионате Швейцарии. Для клуба это первое участие в ЛЧ после 20 лет перерыва.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.91.

Букмекеры дают 1.33 на победу «Динамо» и 8.00 — на победу «Туна», за 1.15 и 4.70 можно поставить на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект предсказал победу «Динамо» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Зг — «Тун» смотрите на LiveCup.Run.