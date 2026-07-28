«Челси» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс» в товарищеском матче со счетом 6:4. Игра прошла в рамках предсезонного турне лондонцев по Австралии и Азии.
Счет в матче открыл Дастан Сатпаев, но затем команды несколько раз обменивались голами. У «Челси» дубль оформил Жоао Педро, а еще по мячу забили Дариу Эсугу и Джейми Гиттенс.
Результат матча
ЧелсиЛондон6:4Вестерн СиднейТоварищеские матчи (клубы)
1:0 Дастан Сатпаев 7' 1:1 Энтони Пантазопулос 14' 1:2 Айдан Джонатан Хэммонд 32' 2:2 Дариу Эсугу 38' 2:3 Dylan Dean Scicluna 62' 3:3 Джейми Байно-Гиттенс 66' 3:4 Awan Lual 78' 4:4 Жоао Педро 80' 5:4 Жоао Педро 85' 6:4 Жоао Педро 89'
Челси: Тедди Шарман-Лоу (Роберт Санчес 64'), Джош Ачимпонг (Аарон Ансельмино 64'), Олуватосин Адарабиойо (Леви Колвилл 63'), Дариу Эсугу (Mahdi Nicoll-Jazuli 46'), Дастан Сатпаев (Весли Фофана 64'), Лиам Дилап (Коул Палмер 64'), Olutayo Subuloye (Марко Палестра 64'), Landon Emenalo (Джейми Байно-Гиттенс 64'), Reggie Watson, Ryan Kavuma-McQueen (Омари Келлиман 46'), Reggie Walsh (Жоао Педро 64')
Вестерн Сидней: Джордан Холмс (Atiya Waraga 46'), Алекс Герсбах (Oscar Morrison 64'), Энтони Пантазопулос (Jai Rose 64'), Херман Феррейра (Nathan Barrie 45'), Мигель Ди Пицио (Ricky Fransen 64'), Ангус Тургейт (Awan Lual 64'), Брэндон Боррелло (Джаррод Карлуччо 64'), Лиам Гиллион (Tristan Vidackovic 46'), Айдан Джонатан Хэммонд (Николас Миланович 46'), Панаше Маданья (Стивен Угаркович 64'), Dylan Dean Scicluna (Emile Katrib 64')
Жёлтая карточка: Alaat Abdul-Rahman 90+3' (Вестерн Сидней)
Для «Челси» эта встреча стала первой в нынешнем турне. Позже в Сиднее команда сыграет с «Тоттенхэмом».