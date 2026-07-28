«Челси» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс» в товарищеском матче со счетом 6:4. Игра прошла в рамках предсезонного турне лондонцев по Австралии и Азии.

Счет в матче открыл Дастан Сатпаев, но затем команды несколько раз обменивались голами. У «Челси» дубль оформил Жоао Педро, а еще по мячу забили Дариу Эсугу и Джейми Гиттенс.

Результат матча

Челси Лондон 6:4 Вестерн Сидней Товарищеские матчи (клубы)

1:0 Дастан Сатпаев 7' 1:1 Энтони Пантазопулос 14' 1:2 Айдан Джонатан Хэммонд 32' 2:2 Дариу Эсугу 38' 2:3 Dylan Dean Scicluna 62' 3:3 Джейми Байно-Гиттенс 66' 3:4 Awan Lual 78' 4:4 Жоао Педро 80' 5:4 Жоао Педро 85' 6:4 Жоао Педро 89'

Челси: Тедди Шарман-Лоу ( Роберт Санчес 64' ), Джош Ачимпонг ( Аарон Ансельмино 64' ), Олуватосин Адарабиойо ( Леви Колвилл 63' ), Дариу Эсугу ( Mahdi Nicoll-Jazuli 46' ), Дастан Сатпаев ( Весли Фофана 64' ), Лиам Дилап ( Коул Палмер 64' ), Olutayo Subuloye ( Марко Палестра 64' ), Landon Emenalo ( Джейми Байно-Гиттенс 64' ), Reggie Watson, Ryan Kavuma-McQueen ( Омари Келлиман 46' ), Reggie Walsh ( Жоао Педро 64' )

Вестерн Сидней: Джордан Холмс ( Atiya Waraga 46' ), Алекс Герсбах ( Oscar Morrison 64' ), Энтони Пантазопулос ( Jai Rose 64' ), Херман Феррейра ( Nathan Barrie 45' ), Мигель Ди Пицио ( Ricky Fransen 64' ), Ангус Тургейт ( Awan Lual 64' ), Брэндон Боррелло ( Джаррод Карлуччо 64' ), Лиам Гиллион ( Tristan Vidackovic 46' ), Айдан Джонатан Хэммонд ( Николас Миланович 46' ), Панаше Маданья ( Стивен Угаркович 64' ), Dylan Dean Scicluna ( Emile Katrib 64' )

Жёлтая карточка: Alaat Abdul-Rahman 90+3' (Вестерн Сидней)