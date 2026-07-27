Французский полузащитник Матье Вальбуэна, хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за московское «Динамо», продолжит профессиональную карьеру на Мальте.

Матье Вальбуэна globallookpress.com

Как сообщает L'Equipe, 41-летний хавбек близок к подписанию контракта с мальтийской «Санта-Лучией», которая выступает во втором дивизионе страны. Стороны согласовали соглашение сроком на один год, при этом в договор будет включена опция продления еще на сезон.

По информации источника, Вальбуэна также рассматривал возможность завершения игровой карьеры, однако в итоге решил продолжить выступления.

За свою карьеру француз защищал цвета «Марселя», московского «Динамо», «Лиона», «Фенербахче», «Олимпиакоса», «Аполлона» и «Каллитеи».