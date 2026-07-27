Нападающий лондонского «Челси» и национальной сборной Португалии Педру Нету может сменить клубную прописку и переехать в Саудовскую Аравию.

Педру Нету globallookpress.com

Авторитетный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 26-летнего игрока, лично предложил кандидатуру своего клиента руководству «Аль-Хиляля», сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари в своих социальных сетях.

Саудовский гранд активно исследует трансферный рынок в поисках усиления атакующей линии. Параллельно с вариантом с Нету, клуб ведет переговоры по трансферу вингера мюнхенской «Баварии» Луиса Диаса. Суммарный летний бюджет «Аль-Хиляля» превышает 350 миллионов евро, а за колумбийского футболиста боссы команды готовы заплатить от 105 до 132 миллионов евро.

При этом клуб из Эр-Рияда уже успел оформить одну крупную сделку в нападение в текущее трансферное окно. К коллективу присоединился 24-летний вингер сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл. Переход голландца обошелся саудовской стороне в 55 миллионов евро, еще 10 миллионов прописаны в соглашении в качестве бонусных выплат.