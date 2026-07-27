Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не поддерживает возможный уход Винисиуса Жуниора в нынешнее летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, португальский специалист рассчитывает сохранить 26-летнего бразильского нападающего в составе команды. Моуринью хочет, чтобы Винисиус, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем остались ключевыми фигурами «сливочных» в новом сезоне.

Ранее СМИ сообщали, что серьезный интерес к бразильцу проявляет лондонский «Арсенал», который готов предложить игроку выгодный контракт. Однако позиция главного тренера «Реала» остается неизменной — он не намерен расставаться с одним из лидеров команды.

В сезоне-2025/26 Винисиус Жуниор провел 36 матчей в чемпионате Испании, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.