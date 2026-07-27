Сразу три английских топ‑клуба вступили в борьбу за 18‑летнего полузащитника «ПСЖ» Ибраима Мбайе.

Ибраим Мбайе globallookpress.com

По данным издания RMC Sport, за игрока соперничают «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Также интерес к французу обозначили «Тоттенхэм», «Байер» и дортмундская «Боруссия».

«ПСЖ» готов отпустить своего таланта, но только за сумму не менее 50 млн евро. В прошлом сезоне Мбайе провёл 24 матча в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт полузащитника с парижанами действует до 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 30 млн евро.