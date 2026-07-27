Защитник национальной команды Аргентины Лисандро Мартинес публично выступил в защиту своей сборной, назвав беспочвенными критические публикации в прессе.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

«У меня смешанные чувства. Это немного выводит из себя, ведь для такой ненависти нет реальных оснований. Нас называют высокомерными, но это, вероятно, больше говорит о тех, кто так утверждает, чем о нас самих. Мы всегда с уважением относились к соперникам», — приводит слова Мартинеса MDZ.

Волна критики поднялась после финального матча ЧМ-2026, в котором аргентинцы в драматичной борьбе уступили сборной Испании в дополнительное время со счетом 0:1.

Ситуация усугубилась масштабным скандалом сразу после финального свистка: на поле произошла стычка, в ходе которой тренер аргентинской команды Роберто Айяла ударил по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо.