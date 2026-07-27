Полузащитник «Краснодара» Кристиан рассказал о своих эмоциях после дебюта в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Кристиан ФК «Краснодар»

«Я очень счастлив из‑за официального дебюта и гола. Хочу поблагодарить команду за отличную игру. Мы смогли добиться победы. Сейчас нужно продолжать работать. Гол? Я верил до последней минуты, знал, что мяч придёт. Получилось завершить, повезло», — сказал Кристиан пресс‑службе «Краснодара».

25‑летний бразилец появился на поле во втором тайме и забил третий мяч «быков» в компенсированное время. В июле «Краснодар» подписал Кристиана у «Крузейро» за 11 млн евро.