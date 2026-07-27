Экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов высказался об игре нападающего «быков» Хуана Боселли в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Фрагмент матча «Рубин» — «Краснодар» globallookpress.com

Форвард отметился голом в ворота казанской команды на 45+6-й минуте.

«Приятно было смотреть, как "Краснодар" комбинировал и создавал опасные моменты у ворот соперника в матче с "Рубином". Боселли провёл хорошую игру — наверное, этого от него и ожидают. Если игрок чувствует, что в клубе в него верят, он будет отдавать все силы.

Думаю, Сергей Николаевич Галицкий и Мурад Олегович Мусаев знают его потенциал и уверены, что он раскроет себя ещё больше в последующих играх», — сказал Кононов Чемпионату.

В следующем поединке «Краснодар» сыграет против «Факела» 2-го августа.