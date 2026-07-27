«Ньюкасл» объявил о подписании нового соглашения с нападающим команды Харви Барнсом.

Харви Барнс подписал новый контракт с «Ньюкаслом» newcastleunited.com

Стало известно, что футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт. Срок действия не уточняется.

«Очень приятно подписать новый контракт так рано, до начала нового сезона. Это было невероятное путешествие, рад, что оно продолжится. Когда я только пришёл в клуб, сразу понял, насколько это особенное место, а после трёх лет здесь я убедился в этом ещё больше.

Мне нравится здесь всё — город, стадион, люди — очень рад продлить здесь своё пребывание. В последние несколько лет я уже почувствовал вкус успеха и пережил несколько действительно особенных моментов с этой командой. Мы все хотим большего, хочу быть ключевым игроком, который поможет продвинуть клуб вперёд», — приводит слова Барнса пресс-служба английского клуба.

В минувшем сезоне форвард провел за «Ньюкасл» 37 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал голевую передачу.