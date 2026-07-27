Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Романа Зобнина под руководством Хуана Карседо.

Роман Зобнин — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«Для меня лучший игрок при Карседо — это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! Он в прошлом году стал играть, причём не на своей позиции. После закисления лет на пять-шесть, как будто бочку открыли и пузырьки пошли. С нового года здорово очень играет.

Ему всего 32 года? Слышал, что перед этим сезоном он говорил: "Если меня "Спартак» не продлит, я играть не буду«. Думал, ему больше 35, если честно», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, что в 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 3:0. Зобнин провел на поле весь матч и сделал голевую передачу на Данила Пруцева на 86-й минуте встречи.