Нигерийский нападающий английского «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре находится в шаге от перехода в амстердамский «Аякс», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Толу Арокодаре globallookpress.com

Нидерландский клуб планирует арендовать форварда до конца сезона с последующим правом выкупа его трансфера за 22 миллиона евро. По условиям соглашения, «Аякс» полностью покроет заработную плату игрока, а также выплатит «волкам» бонусы в случае выхода команды в еврокубки.

Этому переходу предшествовал серьезный конфликт футболиста с руководством «Вулверхэмптона». Ранее английский клуб полностью согласовал продажу нападающего в турецкий «Трабзонспор», однако сам Арокодаре категорически отказался от переезда в Турцию, настаивая на трансфере в итальянскую «Фиорентину».

В знак протеста нигериец сорвал официальную тренировку команды, заставив боссов «Вулвс» экстренно искать другие варианты.