Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Рауль Асенсио globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, «Марсель» рассматривает возможность аренды 23-летнего футболиста с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. При этом мадридский клуб намерен сохранить за собой часть прав на будущую перепродажу своего воспитанника, если трансфер станет полноценным.

Асенсио является воспитанником академии «Реала», а его действующий контракт с «Королевским клубом» рассчитан до 2031 года.

В сезоне-2025/26 защитник провел 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Кроме того, он получил семь желтых и одну красную карточку.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Рауля Асенсио составляет около 20 миллионов евро.