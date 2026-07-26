В третьем туре Первой лиги сезона 2026/2027 «Ленинградец» и «Урал» сыграли вничью, не забив ни одного гола. Итоговый счет на табло 0:0 по окончании матча.

Фрагмент матча
Фрагмент матча fc-ural.ru

«Урал», набрав четыре очка, занимает восьмое место в Первой лиге. «Ленинградец», имея одно очко, расположился на 18-й позиции.

Результат матча

ЛенинградецРоссия. Первая лигаЛенинградец0:0УралУралЕкатеринбург
Ленинградец:  Евгений Морозов,  Smirnov,  Nikolaev,  Botaka-Yoboma,  Kalugin,  Kudryavtsev,  Rodin,  Kenfak,  Emelyanov,  Kulishev,  Ukomskiy
Урал:  Итало,  Лео Кордейру (Силвие Бегич 83'),  Selikhov,  Mamin,  Tikhiy,  Prishchepa,  Sungatulin,  Karapuzov,  Bondarev,  Ishkov,  Sekulic
Жёлтая карточка:  Итало 28' (Урал)

В следующем туре «Урал» встретится со «СКА-Хабаровском» 2 августа, а «Ленинградец» сыграет с «Сочи» 1 августа.