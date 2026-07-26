В третьем туре Первой лиги сезона 2026/2027 «Ленинградец» и «Урал» сыграли вничью, не забив ни одного гола. Итоговый счет на табло 0:0 по окончании матча.
«Урал», набрав четыре очка, занимает восьмое место в Первой лиге. «Ленинградец», имея одно очко, расположился на 18-й позиции.
Результат матча
ЛенинградецРоссия. Первая лига0:0УралЕкатеринбург
Ленинградец: Евгений Морозов, Smirnov, Nikolaev, Botaka-Yoboma, Kalugin, Kudryavtsev, Rodin, Kenfak, Emelyanov, Kulishev, Ukomskiy
Урал: Итало, Лео Кордейру (Силвие Бегич 83'), Selikhov, Mamin, Tikhiy, Prishchepa, Sungatulin, Karapuzov, Bondarev, Ishkov, Sekulic
Жёлтая карточка: Итало 28' (Урал)
В следующем туре «Урал» встретится со «СКА-Хабаровском» 2 августа, а «Ленинградец» сыграет с «Сочи» 1 августа.