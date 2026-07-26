В матче 3-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу московское «Торпедо» и ярославский «Шинник» поделили очки — 1:1.

Александр Сторожук — тренер «Торпедо»
Александр Сторожук — тренер «Торпедо» globallookpress.com

Гости вышли вперед на 17-й минуте после точного удара нападающего Дениса Миронова.

Хозяева смогли уйти от поражения в начале второго тайма после гола Алексея Каштанова.

Результат матча

ТорпедоМоскваТорпедо1:1ШинникШинникЯрославль
Торпедо:  Soldatenko,  Shevchenko,  Bozov,  Borodin,  Kornyushin,  Camara,  Pogosov,  Moskvichev,  Berkovsky,  Galoyan,  Kashtanov
Шинник:  Mitrov,  Chernyi,  Karpov,  Kotin,  Kosogorov,  Golubev,  Martovoy,  Chistyakov,  Lanin,  Mironov,  Porokhov

«Торпедо» с 7 очками пока занимает 4-е место в таблице Первой лиги. «Шинник» (5) — 7-й.