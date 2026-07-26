В матче 3-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу московское «Торпедо» и ярославский «Шинник» поделили очки — 1:1.
Гости вышли вперед на 17-й минуте после точного удара нападающего Дениса Миронова.
Хозяева смогли уйти от поражения в начале второго тайма после гола Алексея Каштанова.
Результат матча
ТорпедоМосква1:1ШинникЯрославль
Торпедо: Soldatenko, Shevchenko, Bozov, Borodin, Kornyushin, Camara, Pogosov, Moskvichev, Berkovsky, Galoyan, Kashtanov
Шинник: Mitrov, Chernyi, Karpov, Kotin, Kosogorov, Golubev, Martovoy, Chistyakov, Lanin, Mironov, Porokhov
«Торпедо» с 7 очками пока занимает 4-е место в таблице Первой лиги. «Шинник» (5) — 7-й.