«Ювентус» заинтересован в подписании контракта с экс-защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Джон Стоунз может перейти в «Ювентус» globallookpress.com

Стало известно, что руководство «старой синьоры» уже контактировало с представителями Стоунза для старта переговоров.

Этим летом защитник стал свободным агентом. Стоунз принял решение не продлевать контракт с «горожанами».

В минувшем сезоне игрок обороны провел за «Манчестер Сити» 9 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.