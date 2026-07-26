Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от игры команды в новом сезоне РПЛ.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Стоит ли ждать яркой игры от команды при наличии Батракова? Думаю, что будет что‑то похожее на предыдущие годы. Будет какая‑то небольшая ротация, по Карпукасу есть еще вопросы… Жалко, что ушли Баринов и Воробьев, это существенные потери для команды. На их место, возможно, даже из академии придут ребята. Прошлый сезон хорошо провели Бакаев и Руденко, они очень хорошо прижились в команде. Может, у кого‑то получится так же.

Десятый номер освободился после ухода Воробьева, это как раз номер позиции, на которой играет Батраков. Это очень значимый номер для "Локомотива", а Батраков главная звезда клуба.

Останется ли Батраков на этот сезон? Если будет хорошее предложение, конечно же, уйдет. Просто пока нет адекватного, нормального предложения от зарубежного клуба.

Ему только 21 год. У нас были Измайлов и Билялетдинов, которые в свое время тоже росли и становились только лучше», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «железнодорожники» стали бронзовыми призерами чемпионата России. Сезон-2026/2027 красно-зеленые откроют домашней встречей против «Ахмата», которая состоится 26 июля на «РЖД-Арене».