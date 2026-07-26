«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту, сообщает Mirror.

Алекс Скотт globallookpress.com

По информации источника, «красные дьяволы» были готовы предложить 40 млн фунтов за переход англичанина, однако «вишни» оценили 22-летнего футболиста в сумму более 70 млн фунтов, что отпугивает руководство манкунианцев. Утверждается, что полузащитника может приобрести «Арсенал».

В минувшем сезоне Скотт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей.