Полузащитник «Борнмута» и национальной команды США Тайлер Адамс рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как один из приоритетных кандидатов на усиление опорной зоны в текущее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Тайлер Адамс globallookpress.com

По данным источника, американский хавбек стал альтернативным вариантом для «красных дьяволов» после того, как «Борнмут» ответил категорическим отказом на запрос о продаже Алекса Скотта. Контракты обоих футболистов с «вишнями» рассчитаны еще на два года, однако Адамс, в отличие от партнера по команде, доступен для трансфера по более приемлемой цене, которая оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Манкунианцы вынуждены оперативно искать решение для укрепления центра поля после ухода бразильца Каземиро и тяжелой травмы колена у Мануэля Угарте. Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» этим летом уже успел подписать двух игроков в среднюю линию — Андрея Сантоса из «Челси» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы».