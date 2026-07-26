Полузащитник «Борнмута» и национальной команды США Тайлер Адамс рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как один из приоритетных кандидатов на усиление опорной зоны в текущее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Тайлер Адамс
Тайлер Адамс globallookpress.com

По данным источника, американский хавбек стал альтернативным вариантом для «красных дьяволов» после того, как «Борнмут» ответил категорическим отказом на запрос о продаже Алекса Скотта. Контракты обоих футболистов с «вишнями» рассчитаны еще на два года, однако Адамс, в отличие от партнера по команде, доступен для трансфера по более приемлемой цене, которая оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Манкунианцы вынуждены оперативно искать решение для укрепления центра поля после ухода бразильца Каземиро и тяжелой травмы колена у Мануэля Угарте. Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» этим летом уже успел подписать двух игроков в среднюю линию — Андрея Сантоса из «Челси» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы».