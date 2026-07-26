Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт поделился своими впечатлениями о матче с «Русенборгом», который завершился со счетом 5:0 в пользу его команды. Он выступил в роли капитана.

Мейсон Маунт globallookpress.com

«Думаю, у меня есть лидерские качества. Я уже был капитаном много лет назад, поэтому мне нравится эта роль. Особенно когда на поле много молодых игроков, я могу общаться с ними и создавать для них комфортную атмосферу как на поле, так и за его пределами. Эта роль мне подходит, и мне очень понравилось быть капитаном во втором тайме», — приводит слова Маунта журналист Стивен Рейлстон.

22 августа в 14:30 по московскому времени «Халл Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).