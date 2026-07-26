Центральный защитник итальянской «Болоньи» и национальной сборной Колумбии Джон Лукуми попал в сферу интересов сразу двух европейских топ-клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», сообщает авторитетное издание Corriere dello Sport.

Джон Лукими globallookpress.com

По данным источника, туринская команда уже предприняла попытку трансфера 28-летнего футболиста, направив официальное предложение в размере 18 миллионов евро, однако руководство «Болоньи» ответило отказом. В то же время отмечается, что «красные дьяволы» обладают большими финансовыми возможностями и готовы сделать болоньезцам более выгодное предложение, хотя точная сумма потенциальной сделки пока держится в секрете.

В минувшем сезоне Лукуми являлся ключевым игроком обороны своего клуба, приняв участие в 43 официальных встречах во всех турнирах, где записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Текущее трудовое соглашение колумбийского защитника с «Болоньей» действует до лета 2027 года.