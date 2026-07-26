Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о нулевой ничьей между «Динамо» и «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ.

Андрей Лунев («Динамо») globallookpress.com

«Результат удивил. Все‑таки у "Динамо" очень хороший состав, там качественные футболисты высокого уровня. По составу, подготовке и квалификации — это команда, которая должна бороться за призовое место. Когда ранее Сандро Шварц работал с "бело‑голубыми", было видно, что у него есть опыт, он сумел поставить динамовскую игру. В этом матче ничего похожего не было. Будем считать, что это осечка», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Сандро Шварца сыграют в гостях против «Балтики» 1 августа. Самарцы сыграют в этот же день против ЦСКА в Москве.