Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о выступлении своей команды на чемпионате мира.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Все сложилось просто идеально. У нас был образ викингов, мы приплыли в США, нас везде изображали в доспехах. На спине у нас были цифры, вдохновленные той эпохой. Это было замечательно. Я был счастлив видеть, что мы привлекли столько внимания к Норвегии — не только к футбольной сборной, но и к стране в целом», — сказал Холанд в видео на своем канале.

Сборная Норвегии впервые в своей истории добралась до 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 1:2.