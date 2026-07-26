«Арсенал» намерен сделать новое предложение «Ньюкаслу» по поводу трансфера полузащитника команды Бруно Гимарайнса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, условия личного контракта между «Арсеналом» и Гимарайнсом уже согласованы. Завершение сделки будет зависеть от решения «Ньюкасла», который не принял прошлое предложение в 82 млн евро. Переговоры планируют провести на следующей неделе.
Утверждается, что «канониры» увеличат потенциальную сумму трансфера за бразильского футболиста.