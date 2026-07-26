Утверждается, что «канониры» увеличат потенциальную сумму трансфера за бразильского футболиста.

По информации источника, условия личного контракта между «Арсеналом» и Гимарайнсом уже согласованы. Завершение сделки будет зависеть от решения «Ньюкасла», который не принял прошлое предложение в 82 млн евро. Переговоры планируют провести на следующей неделе.

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