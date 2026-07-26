Немецкий полузащитник Леон Горецка, который этим летом стал свободным агентом после ухода из «Баварии», не входит в трансферные планы «Барселоны». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Леон Горецка globallookpress.com

По данным источника, 31-летний хавбек не ведет переговоров с каталонским клубом, а руководство сине-гранатовых не рассматривает его кандидатуру в качестве замены травмированному Френки де Йонгу.

Таким образом, слухи о возможном переходе Горецки в «Барселону» не соответствуют действительности, и немецкому полузащитнику предстоит искать новый клуб.

В сезоне-2025/26 Горецка провел 48 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.