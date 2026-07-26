26 июля в 1-м туре РПЛ состоится встреча «Оренбурга» и «Ростова». Старт поединка в 19:30 мск. Подробнее о том, где смотреть игру, в нашем анонсе.

Долгое время «Оренбург» никак не мог справиться с «Ростовом», однако в конце прошлого сезона «горожанам» все же удалось прервать победную серию «сельмашей», выиграв 1:0.

В предстоящей встрече «Ростов» не является фаворитом. Эксперты вполне оправдано дают хозяевам неплохие шансы, особенно на фоне неплохих выступлений против «Рубина» и ЦСКА в межсезонье. Стартует ли «Оренбург» в этом сезоне с победы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.60 на победу «Оренбурга», 2.85 — на победу «Ростова» и 3.20 — на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.37.

Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Краснодар» — «Оренбург» в подробном онлайн-репортаже.