Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что форварду «аристократов» Лиаму Делапу стоит покинуть клуб и перейти в туда, где он будет иметь стабильное место в основном составе.

Лиам Делап globallookpress.com

«Делапу нужна игровая практика. Он не может провести ещё один сезон, подобный тому, что был в "Челси". Если это означает, что ему нужно уйти в аренду, он должен это сделать, потому что Лиам слишком молод, чтобы сидеть на скамейке запасных.

Его карьере нужен новый импульс, он должен забивать голы, чтобы вновь ощутить, каково это, потому что каждый раз, когда он выходил в матчах за "Челси", казалось, будто ему слишком трудно. Делапу нужно завоевать доверие тренера, который скажет: "Не беспокойся о первом или втором голе, просто иди и играй". Думаю, он способен быть нападающим для клуба из первой четвёрки АПЛ, но ему нужна игровая практика», — сказал Хассельбайнк в свежем выпуске подкаста The State of Play.

23‑летний Делап пополнил ряды «Челси» летом 2025 года, перейдя из «Ипсвича» за 35 млн евро. Всего в прошлом сезоне он провёл 41 матч, забил 2 гола и отметился 4 ассистами.