Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что настраивает своих футболистов на победу в игре первого тура с «Локомотивом».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Ожидаю увидеть то, что мы наигрывали и показали в контрольных матчах. Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает. Что касается того, что у "Локомотива" нет профильного нападающего, мы будем отталкиваться от себя. Нам нужно войти в игру, и мы знаем, чего сами хотим и как играет соперник», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Команды выйдут на поле 26 июля в 17:00 (мск) на стадионе «РЖД‑Арена».