Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания крайнего нападающего мадридского «Реала» и национальной сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, сообщает авторитетное спортивное издание The Athletic.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации источника, руководство английского клуба уже одобрило потенциальный трансфер 26-летнего футболиста, хотя официальные переговоры между сторонами пока не начались. Интерес со стороны «канониров» подогревается тем, что «Реал» не может достичь соглашения с бразильцем о продлении контракта. Текущий трудовой договор игрока с мадридцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне-2025/26 Винисиус Жуниор продемонстрировал высокую результативность, приняв участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 забитых мяча и 14 голевых передач.